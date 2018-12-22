Митрополит Онуфрий встретился с послом США на Украине

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-22T14:48:55+03:00

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В субботу, 22 декабря, стало известно, что в минувшую пятницу митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий провел в Киево-Печерской лавре встречу с послом США в незалежной Мари Йованович. Как отметили в Украинской православной церкви (УПЦ), в ходе состоявшейся беседы стороны обсудили церковно-государственные отношения и обеспечение права на свободу вероисповедания.

«Во время встречи обсуждался ряд актуальных вопросов церковной жизни, церковно-государственных отношений, а также обеспечения права на свободу вероисповедания», - говорится в сообщении информационно-просветительский отдела УПЦ.

Кстати, напомним, 15 декабря в Киеве по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея состоялся «объединительный собор», по итогам которого предстоятелем так называемой единой поместной церкви был избран раскольник из «Киевского патриархата» - митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). А в минувший четверг, 20 декабря, Верховная рада приняла законопроект о лишении названия УПЦ: документ поддержали 240 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.