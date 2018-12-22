2018-12-22T19:29:42+03:00
Общество

В России могут запретить продажу сим-карт в Интернете

Законопроект с поправками в закон «О связи» внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сим-карт в интернетеВ Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу сим-карт в интернетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России могут ужесточить правила распространения сим-карт, в частности – запретить их продажу в Интернете. Соответствующий законопроект, предусматривающий поправки в закон «О связи» внесла в Государственную Думу на рассмотрение член Совета Федерации Людмила Бокова.

Документ предлагает запретить не только продажу сим-карт в Сети людьми, которых на это не уполномочил оператор связи, но и передавать сим-карты пользователям, сведения о которых не предоставлены в соответствии с законодательством. Так говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Стоит отметить, что это не первая подобная инициатива Людмилы Боковой. Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в прошлом году она вместе с представителями правоохранительных органов, Минкомсвязи, Роскомнадзора и российских операторов связи разработала законопроект, предусматривающий блокировку сим-карты абоненту, предоставившего о себе ложные сведения при ее покупке.

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