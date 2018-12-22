Спецпредставитель США в «антиигиловской» коалиции подал в отставку

СЕГОДНЯ 22:52 2018-12-22T23:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Спецпредставитель Соединенных Штатов в так называемой «антиигиловкой» международной коалиции Бретт Макгерк подал в отставку, передает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, представитель Вашингтона принял такое решение, потому что он категорически не согласен с выводом американских войск из Сирии, а заявление президента Дональда Трампа о «полной победе» над ИГИЛ* считает «опрометчивым», о чем не раз говорил.

И, как рассказали источники АР, уже уведомил госсекретаря Майка Помпео о своем уходе с должности, объяснив его именно разногласиями с Белым домом по поводу вывода двух тысяч военных из САР, что, по мнению Макгерка, означает «бросить союзников США в регионе».

К слову, сайт kp.ru писал о недавнем заявлении Трампа: американцы в Сирии достигли своей цели – ИГ* «в значительной степени разгромлена», и могут возвращаться домой, а об оставшихся там боевиках позаботятся «другие местные страны, включая Турцию».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.