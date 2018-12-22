2018-12-22T23:20:06+03:00
Политика

Спецпредставитель США в «антиигиловской» коалиции подал в отставку

По данным журналистов, Макгерк принял это решение из-за вывода американских войск из Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Спецпредставитель США по борьбе с «Исламским государством»* Бретт МакгеркСпецпредставитель США по борьбе с «Исламским государством»* Бретт МакгеркФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спецпредставитель Соединенных Штатов в так называемой «антиигиловкой» международной коалиции Бретт Макгерк подал в отставку, передает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, представитель Вашингтона принял такое решение, потому что он категорически не согласен с выводом американских войск из Сирии, а заявление президента Дональда Трампа о «полной победе» над ИГИЛ* считает «опрометчивым», о чем не раз говорил.

И, как рассказали источники АР, уже уведомил госсекретаря Майка Помпео о своем уходе с должности, объяснив его именно разногласиями с Белым домом по поводу вывода двух тысяч военных из САР, что, по мнению Макгерка, означает «бросить союзников США в регионе».

К слову, сайт kp.ru писал о недавнем заявлении Трампа: американцы в Сирии достигли своей цели – ИГ* «в значительной степени разгромлена», и могут возвращаться домой, а об оставшихся там боевиках позаботятся «другие местные страны, включая Турцию».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Болгарии назвал фарсом процедуру выбора истребителя F-16 для ВВС страны
В Сочи прошли финальные игры всероссийской футбольной акции «Молодежка ОНФ»
Трамп: Мы идем домой! А об оставшихся в Сирии боевиках ИГ* позаботятся «местные страны»
Анна Щербакова завоевала золото чемпионата России
На Украине возбудили уголовное дело против премьера Гройсмана
В акции «желтых жилетов» во Франции приняли участие почти 24 тысячи человек
Путин поздравил театр Станиславского и Немировича-Данченко со 100-летием создания
В Киеве подсчитали украинцев, зарабатывающих за границей
В России могут запретить продажу сим-карт в Интернете
Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России в соревнованиях пар
На тренировке произвольной программы фигуристка Медведева не допустила ни одной ошибки
Порошенко подписал закон о переименовании Украинской православной церкви
Немецкие СМИ: В Арктике может повториться «керченский инцидент»