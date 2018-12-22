2018-12-22T22:36:39+03:00
Политика

Трамп: Мы идем домой! А об оставшихся в Сирии боевиках ИГ* позаботятся «местные страны»

Глава Белого дома заявил, что когда он стал президентом, террористы ИГИЛ* бесчинствовали, теперь они «значительно» разгромлены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американские солдаты в Сирии сделали свое дело – «в значительной степени» разгромили террористов ИГ*, они могут возвращаться в Штаты, а об оставшихся в САР боевиках в состоянии «позаботиться» страны ближневосточного региона.

Такими соображениям и поделился со своими многочисленными подписчиками в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп в свойственной ему хвастливой манере. По его словам, изначально предполагалось, что военные США будут находиться в Сирии не дольше трех месяцев.

«Это было семь лет назад, – мы так и не ушли. Когда я стал президентом, ИГ* бесчинствовала. Сейчас ИГ* в значительной степени разгромлена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии легко позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой!» - написал Трамп.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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