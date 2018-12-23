2018-12-23T14:39:59+03:00
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человек

Еще 843 местных жителя пострадали
Дарья ИВАШКИНА
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Число жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человекЧисло жертв цунами в Индонезии возросло до 222 человекФото: REUTERS
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По последним данным, в результате цунами в Индонезии погибли 222 человека, и еще 843 местных жителя пострадали. Кроме того, как отметил официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, 28 граждан в настоящее время числятся пропавшими без вести.

«По состоянию на 16:00 по местному времени (12:00 мск), погибли 222 человека, <…> 28 считаются пропавшими без вести. Иностранцев среди жертв нет, все погибшие - граждане Индонезии», - написал Нугрохо на своей странице в Facebook.

Кроме того, по информации местных властей, в результате удара стихии были разрушены сотни жилых домов и зданий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в минувшую субботу, 22 декабря, в 21:27 по местному времени (17:27 мск). Сильная волна образовалась между островами Суматра и Ява. Причиной стихийного явления, скорее всего, стало недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау.

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