СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-23T17:06:29+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, в Дубае установили самый большой в мире новогодний шар. Праздничное украшение, размеры которого составляют почти 6,6 метра в высоту и около 4,7 метра в ширину, появилось в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall, а именно в павильоне Star Atrium.

Эта огромная елочная игрушка весом более тонны была изготовлена на заказ американской дизайнерской компанией Venue Arts. Внешне она напоминает очищенный апельсин с разноцветными дольками. Причем команде из 15 человек потребовалось две ночи, чтобы собрать шар, и еще одна ушла на то, чтобы подвесить его, пишет The National.

Стоит отметить, что новогодний шар из Дубая официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, самый маленький в мире дом сдают туристам за 10 евро. Находится он в «Миниатюрной стране чудес» в Гамбурге. Рост гостей должен быть не больше двух сантиметров. Но на все рождественские дни домик забронировали моментально.