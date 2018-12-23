2018-12-23T20:00:12+03:00
Общество

Васильева рассказала, сколько времени школьники должны тратить на домашнюю работу

Как заметила министр, предельная нагрузка на детей строго регламентирована
Дарья ИВАШКИНА
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Министр просвещения Ольга ВасильеваМинистр просвещения Ольга ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, сколько времени школьники должны тратить на выполнение домашней работы. Так, в первом классе никаких внеклассных заданий вообще быть не должно, а в девятых - одиннадцатых классах у учеников может уходить на «домашку» около трех с половиной часов.

«Предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во вторых - третьих классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в четвертых - пятых классах допускается максимум два часа, в шестых - восьмых - 2,5 часа, в девятых - одиннадцатых - до 3,5 часов», - сказала Васильева в интервью «Российской газете», отметив при этом, что учителя эти нормы «прекрасно знают и должны на них ориентироваться».

Также глава Минпросвещения заметила, что вопрос содержания домашних заданий и их объема - это «ответственность конкретной образовательной организации и конкретного педагога».

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