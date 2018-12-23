2018-12-23T20:16:36+03:00
В мире

Пост главы Пентагона временно займет Патрик Шанахан

Ранее стало известно, что нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис уходит в отставку
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Первый заместитель министра обороны США Патрик ШанаханПервый заместитель министра обороны США Патрик ШанаханФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 23 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о том, кто станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Как выяснилось, с 1 января 2019 года пост министра обороны Соединенных Штатов временно займет первый заместитель главы американского военного ведомства Патрик Шанахан.

«Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года», - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. При этом американский лидер заметил, что у Шанахана «за плечами большой послужной список». «Он многого добился за время работы заместителем (министра), а до этого - в компании Boeing», - добавил Трамп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря шеф Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Как отмечалось, министр обороны Соединенных Штатов объяснил свое решение расхождением взглядов с главой государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху назвал Эрдогана «диктатором-антисемитом» и обвинил в «одержимости Израилем»
Порошенко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму
Звезду Дональда Трампа на Аллее славы испачкали искусственной кровью
Трамп обсудил с Эрдоганом вывод американских войск из Сирии
Васильева рассказала, сколько времени школьники должны тратить на домашнюю работу
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником GPS третьего поколения
Дональд Трамп проведет рождественские каникулы в Вашингтоне из-за неутвержденного бюджета
Сотрудники МЧС спасли 15 человек при тушении пожара на востоке Москвы
СКР начал проверку после возвращения самолета в Домодедово из-за отказа двигателя
Президент Боливии прокомментировал вывод войск США из Сирии
Летевший в Сочи самолет вернулся в аэропорт Москвы из-за отказавшего двигателя
Макрон выразил сожаление из-за решения США вывести войска из Сирии
Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора
Кузнецова обратилась в СКР в связи с сообщениями о брянских чиновниках
Песков заявил о жалобах под видом вопросов на большой пресс-конференции Путина
В Кремле рассказали, когда пройдет «прямая линия» с Путиным
В Дубае установили самый большой в мире новогодний шар
Песков заявил, что Путина не пугают никакие вопросы
В Москве грузовик врезался в скорую с режиссером Светланой Басковой
Песков заверил, что Би-би-си продолжает работать в России и пользоваться всеми привилегиями СМИ
Макрон пообещал принять жесткие меры в отношении участников погромов
Путин поздравил императора Японии с юбилеем
Путин выразил соболезнования родным жертв цунами в Индонезии
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане