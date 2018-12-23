Пост главы Пентагона временно займет Патрик Шанахан

СЕГОДНЯ 20:07 2018-12-23T20:16:36+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, президент США Дональд Трамп объявил о том, кто станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Как выяснилось, с 1 января 2019 года пост министра обороны Соединенных Штатов временно займет первый заместитель главы американского военного ведомства Патрик Шанахан.

«Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года», - написал хозяин Белого дома в своем Twitter. При этом американский лидер заметил, что у Шанахана «за плечами большой послужной список». «Он многого добился за время работы заместителем (министра), а до этого - в компании Boeing», - добавил Трамп.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря шеф Пентагона Джеймс Мэттис направил президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Как отмечалось, министр обороны Соединенных Штатов объяснил свое решение расхождением взглядов с главой государства.