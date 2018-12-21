«Бешеный пес» Джэймс Мэттис разругался с Трампом из-за России и Китая

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в четверг направил Дональду Трампу письмо с прошением об отставке. Министр обороны США объяснил свое решение расхождением взглядов с президентом. Текст обращения стал известен американским СМИ.

- Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности, - написал Мэттис.

Одним из ключевых расхождений во взглядах между главой минобороны и президентом стала внешняя политика, которую проводят США. - Я считаю, что мы должны быть решительны в своем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше расходятся с нашими, создавая напряженность, - утверждает Мэттис. - Россия и Китай стремятся получить право вето на решения других государств в сферах экономики, дипломатии и безопасности, чтобы продвигать собственные интересы. Кроме того, считает Мэттис, «мы не можем защищать наши интересы или выполнять свою роль эффективно без сохранения прочных альянсов и демонстрации уважения к союзникам».

Трамп отставку принял и предупредил, что кандидатура на пост министра будет выдвинута в ближайшее время. Впрочем слухи об уходе Мэттиса стали распространяться еще осенью, когда появилась информация, что разногласия между шефом Пентагона и президентом США вылились в насмешливые и злые комментарии Мэттиса в адрес Трампа. Причинами недопонимания стали вопросы участия США в НАТО, проведение совместных учений с Южной Кореей и выход США из ядерной сделки с Ираном.

Уход Мэттиса стал прямым следствием решения Трампа вывести американские войска из Сирии. В этом уверен спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Он также добавил, что нужно посмотреть, как приказ американского президента будет в итоге выполняться.

На отставку главы Пентагона отреагировали и в Кремле.

- В наше время гадать, кто президента Трампа от чего удержал, - это, наверное, удел политологов и дело весьма неблагодарное, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, как может измениться политика Белого дома после ухода Мэттиса, который якобы удерживал Трампа от принятия радикальный военных решений.

- Трамп уже дал понять, что не хотел бы видеть на посту главы Пентагона кого-то из тех, кто работал вместе с Мэттисом, - говорит политолог Сергей Судаков. - Для него было бы идеально найти человека, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего или старшего. Сейчас Трамп наконец-то создал систему сдержек и противовесов. В последнее время его разногласия с Мэттисом были очень серьезными. Мэттис был сторонником жестких действий и всячески продвигал идею русофобии. Его позиция заключалась в том, что русские являются страшнейшей угрозой для всего мира.

Мэттис был настоящим боевым генералом, спецназовцем, которого прозвали «бешеным псом». Но в данный момент такие «псы» Трампу не нужны. Ему нужно стабилизировать ситуацию. Полагаю, мы увидим нового умеренного министра, который будет проводить политику в поддержку курса Трампа. В любом случае России будет лучше от того, что такая одиозная фигура, как Мэттис уходит со сцены.

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