Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

СЕГОДНЯ 21:42 2018-12-23T21:42:08+03:00

Не исключено, что работа американских госучреждений будет парализована вплоть до 3 января

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В воскресенье, 23 декабря, стало известно о том, что частичное закрытие федерального правительства США может продлиться больше недели.

Так, исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни не исключил, что работа американских госучреждений будет парализована вплоть до 3 января 2019 года. По его мнению, следующее обсуждение бюджета, которое пройдет в сенате 27 декабря, скорее всего, будет безрезультатным

«Я не считаю, что в предстоящие два дня ситуация будет развиваться быстро. Я считаю весьма возможным то, что приостановка (работы правительства) выйдет за рамки 28-го (декабря) и продлится до открытия новой сессии Конгресса (3 января)», - сказал Малвейни в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американские законодатели до сих пор не могут принять бюджет на 2019 финансовый год, который начался в Соединенных Штатах еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до 22 декабря. Однако в минувшую пятницу обе палаты конгресса завершили свои заседания, так и не приняв никаких документов, которые позволили бы временно избежать закрытия федеральных ведомств.