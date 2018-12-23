На Аляске белый медведь подружился с собакой

23 Дек. 23:36 2018-12-23T23:36:27+03:00

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Жители Аляски сняли на видео нечто необычное - их собака подружилась с белым медведем. Встреча с голодным хищником зимой могла закончится очень плохо для смелого пса, но дикий зверь оказался в благостном расположении духа.

«Мы взяли нашу собаку на ее обычную прогулку. Затем появился белый медведь! Они оба проявили любопытство друг к другу», - рассказали авторы ролика.

Белый медведь и собака играют вместе.Видео снято 13 декабря 2018 года на Аляске

Они уточняют, что дело было 13 декабря этого года в поселке Кактовик штата Аляска. Собака бросилась навстречу медведю, как только увидела его. Она возбужденно лаяла и бегала туда-сюда, как-будто просила поиграть с ней.

В какой-то момент животные оказываются нос к носу и обнюхивают друг друга. После этого собака снова начинает бегать по снегу, показывая новому другу, как она веселиться. Медведь же направляется в сторону человека, но его слепит направленный на него фонарик, и животное поворачивает назад. Хищник, поразмыслив, решает побегать со своим новым другом.