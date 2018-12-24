Израильские военные обстреляли группу вооруженных людей на границе с Сирией

СЕГОДНЯ 00:59 2018-12-24T01:44:12+03:00

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Военные Израиля обстреляли в ночь на понедельник группу вооруженных людей, которую заметили в демилитаризованной зоне на контролируемой Сирией части Голанских высот. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

По данным израильтян, обнаруженные боевики пытались пересечь линию "Альфа" в направлении Израиля возле сирийских пограничных заграждений на Голанских высотах.

"В ответ израильские войска открыли огонь в их направлении", - сказано в текстовом сообщении.

Никто из израильских военнослужащих во время инцидента не пострадал. Информации о потерях и пострадавших с другой стороны не поступало. В командовании израильской армии заверили, что вооруженные силы страны и дальше будут противодействовать "любым посягательствам на израильский суверенитет и нарушениям соглашения о разъединении сил от 1974 года".

Напомним, в начале декабря этого года израильские военные приступили к операции "Северный щит", во время которой они намерены найти и ликвидировать трансграничные тоннели, которые прокладывает ливанское движением «"Хезболлах" для переброски своих боевиков на территорию еврейского государства. Операция будет проводиться лишь на контролируемой Израилем территории, в том числе, в северной части Голанских высот.