Мэй похвалила армию Великобритании за защиту от "российского вторжения"

СЕГОДНЯ 03:03 2018-12-24T03:09:21+03:00

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Премьер-министр Великобритании отметила работу вооруженных сил страны по обеспечению защиты Соединенного королевства от "российского вторжения". Глава кабинета министров выступила в воскресенье с рождественским посланием к британским военнослужащим.

По ее словам, британские войска "продемонстрировали, почему они лучшие в мире". В числе достижений армии королевства очистка улиц Солсбери от следов нервно-паралитического вещества в марте этого года, когда пострадали бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет Daily Mail

Также Мэй отметила, что в 2018 году ВС проявили себя при "защите в защите наших вод и неба от российского вторжения и в укреплении наших союзников в Восточной Европе, в борьбе с терроризмом в рамках Глобальной коалиции против ИГИЛ" (ИГ* - террористическая организация, запрещена в РФ).

Кроме того, премьер-министр подчеркнула, что международная коалиция, куда вместе в Великобританией входят США и Франция, "отправили сообщение режиму Асада" о том, что они не будут оставаться в стороне, когда становится известно о случаях применения запрещенного химического оружия против мирного населения, "как это было в апреле".

"С наступлением нового года нас ждут впереди новые вызовы. Но я знаю, что вы продолжите противостоять им, как делали это всегда. С мужеством, решимостью, стойкостью, находчивостью", - добавила британский премьер.

Отметим, что ничем не подтвержденные обвинения Лондона в адрес Москвы в покушении на жизнь Скрипаля стали поводом для новых санкций в отношении России, а заявления о химатаке в городе Дума, которую якобы провели военные сирийской армии, позволили коалиции провести массированную атаку по позициям Дамаска.