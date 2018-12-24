В Роскомнадзоре заявили об отсутствии перспектив отключения РФ от интернета

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-24T08:28:11+03:00

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На данный момент никакой угрозы отключения России от глобальной сети Интернет не существует, однако вопрос автономности рунета все еще рассматривается на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров.

Таким образом политик прокомментировал слова представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая заявила, что в ближайшее время мир столкнется с серьезными ограничениями в сфере интернета.