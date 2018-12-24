Лавров: США демонизируют образ РФ, чтобы держать в дисциплине Европу

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-24T11:24:51+03:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются демонизировать образ России для контроля над Европой. Фото: REUTERS

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются демонизировать образ России для контроля над Европой.

"Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку... Да и попытки инспирировать смену власти в нашей стране или изменение российской политики — а такой иллюзией в Вашингтоне страдают многие — продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США", — рассказал глава МИД в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что Вашингтон всерьез задумывается использовать Россию против Китая.

Лавров уверен, до тех пор, пока США рассматривают нашу страну как объект, отношения между двумя государствами не улучшатся. При этом в Кремле готовы налаживать контакт с Белым домом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом месяце США расширили санкции против 18 граждан России.