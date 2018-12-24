2018-12-24T11:24:51+03:00
Политика

Лавров: США демонизируют образ РФ, чтобы держать в дисциплине Европу

Кремль готов налаживать контакт с Белым домом
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются демонизировать образ России для контроля над Европой.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются демонизировать образ России для контроля над Европой.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются демонизировать образ России для контроля над Европой.

"Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку... Да и попытки инспирировать смену власти в нашей стране или изменение российской политики — а такой иллюзией в Вашингтоне страдают многие — продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США", — рассказал глава МИД в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что Вашингтон всерьез задумывается использовать Россию против Китая.

Лавров уверен, до тех пор, пока США рассматривают нашу страну как объект, отношения между двумя государствами не улучшатся. При этом в Кремле готовы налаживать контакт с Белым домом.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом месяце США расширили санкции против 18 граждан России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Азербайджан подготовила план экономического сотрудничества до 2024 года
В России готова к работе последняя станция для цифрового ТВ за Полярным кругом
Премьер-министр Великобритании проведет незапланированное заседание кабмина по Brexit 2 января
СБУ возбудила уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине
Волкер назвал условие своего визита в Москву
Сергей Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР
Россия предложила помочь пострадавшей от цунами Индонезии
Анаболические стероиды попали в список запрещенных ядовитых веществ
В Турции задержали 22 подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения
Цена нефти Brent поднялась до $54,38 после значительного падения
Трамп рассказал об обещании Эрдогана уничтожить остатки ИГ* в Сирии
Роспотребнадзор напомнил о правилах обращения с петардами и фейерверками