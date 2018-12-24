В Австралии с 2019 года ужесточат контроль за использованием дронов

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-24T11:40:51+03:00

Со следующего года владельцев БПЛА заставят сдавать экзамен в режиме онлайн

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В Австралии с января 2019 года введут новые методы контроля за использованием беспилотных летающих аппаратов (БПЛА). Власти намерены ужесточить контроль безопасности в ответ на опасения в обществе по поводу их использования. В Автралии планируют заставить владельцев БПЛА сдавать экзамены в режиме онлайн.

- Быстрое развитие технологий и возможностей беспилотников в сочетании с их доступностью создало необходимость новых мер контроля за их использованием, - прокомментировал Питер Гибсон, представитель Управления безопасности полетов гражданской авиации.