2018-12-24T13:25:57+03:00
Общество

В Госдуму внесли закон о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю

Россияне смогу сами выбирать для себя наиболее практичный и экономически выгодный вид договора
Сакина НУРИЕВА
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В Госдуму внесли закон о возможности привязки полиса ОСАГО к водителюВ Госдуму внесли закон о возможности привязки полиса ОСАГО к водителюФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Госдуму внесен законопроект, по которому полис ОСАГО будет действовать для любого технического средства (ТС) определенной категории. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР - Игорь Лебедев, Борис Пайкин, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев.

Как говорится в документе, при наличии такого полиса ОСАГО водитель сможет пользоваться другим автомобилем той же категории без вписывания его в полис - при наличии доверенности, с согласия или в присутствии владельца иного ТС.

При этом, данный вид страхования будет осуществляется в отношении конкретного транспортного средства.

Авторы законопроекта считают, что недостатком системы ОСАГО является то, что страхователь сам выплачивает штраф за лиц, вписанных в его полис ОСАГО: если по вине лица, вписанного в полис, происходит авария, то даже если сам владелец ТС водит его безаварийно, стоимость полиса для него возрастает.

Если законопроект будет принят, россияне смогу сами выбирать для себя наиболее практичный и экономически выгодный вид договора.

При этом на размер стоимости полиса ОСАГО будет влиять только его возраст, стаж и аварийность (сейчас влияет еще и территория использования, а также мощность автомобиля).

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО.

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