Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО

СЕГОДНЯ 05:31 2018-12-20T05:53:39+03:00

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Водители такси, у которых нет специального полиса ОСАГО, не смогут работать в Москве. Их автомобили будут отключать от системы онлайн-заказов. Об этом во время круглого стола с участием представителей агрегаторов и таксомоторных компаний рассказал замначальника столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Он уточнил, что департамент вместе со столичным управлением ГИБДД и Российским союзом автостраховщиков разрабатывают онлайн-систему, которая будет предоставлять доступ к базам данных страховых компаний и позволит проверять наличие спецполисов ОСАГО у городских такси. По словам Дмитрия Пронина, эта работа закончится уже к концу года. Водителям, у которых нет нужного полиса, будут отправлять предупреждения с предложением оформить необходимые документы, а при систематическом нарушении они не смогут выходить на линии.

Замглавы департамента пояснил, что полис ОСАГО для такси стоит дороже, поэтому экономные таксисты зачастую приобретают обычный полис для владельцев личного транспорта, однако в случае ДТП компенсация водителю такси без полиса ОСАГО не полагается, передает ТАСС.

В сентябре этого года в России вступил в силу закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Какую роль финансовые омбудсмены будут играть в системе обязательного страхования автогражданской ответственности, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния.