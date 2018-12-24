МИД России считает, что сыну Каддафи необходимо участвовать в политической жизни Ливии

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-24T14:33:15+03:00

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Министерство внутренних дел России считает, что сын бывшего ливийского лидера Сейф аль-Ислам и его сторонники должны быть частью политической ситуации в стране. Об этом заявил заместитель главы российского дипведомства Михаил Богданов.

«Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса», - приводит слова Богданова РИА Новости.

Он указал, что Россия поддерживает контакты со всеми группами, которые находятся на западе, востоке и юге Ливии.

«Думаю, что доктор Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживают - это именно определенные племена, в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса», - отметил Богданов.

Напомним, Муамар Каддафи правил страной более 40 лет, а в феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война. Лидер был убит 20 октября, и уже через месяц повстанцы захватили Сейфа аль-Ислама, когда он пытался бежать в Нигер. Его приговорили к смертной казни, но в июне прошлого года амнистировали и отпустили на свободу.

В 2018 году сын свергнутого и зверски убитого ливийского лидера выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии.