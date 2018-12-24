Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером Белоруссии

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-24T15:43:49+03:00

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Всесторонний характер отношений имеет серьёзное значение как для Белоруссии, так и для России. Такое заявление лидер республики Александр Лукашенко сделал в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с нашей страной.

Глава государства также добавил, что Москва является ключевым внешним партнером Минска, и значимость двустороннего взаимодействия всегда подчеркивалась. К настоящему моменту приняты решения по всем вопросам договоренностей между Россией и Белоруссией не только в рамках Союзного государства, но и в целом.

"И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - приводятся слова Лукашенко на сайте президента республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru, уже в этот вторник, 25 декабря, лидер Белоруссии прибудет в Россию, где у него назначена встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств подведут итоги сотрудничества в 2018 году и определят направления развития отношений в торгово-экономической сфере.