Дмитрий Борисов из «Пусть говорят»: Звезды хотели бы жить а реальности, где за ток-шоу платят миллионы!

СЕГОДНЯ 18:30 2018-12-24T16:37:36+03:00

Борисов не стал отрицать, что многие герои имеют материальную заинтересованность в том, чтобы придти на шоу Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В интервью «Комсомольской правде» Дмитрий Борисов ответил на вопрос о крупных гонорарах, которые получают звезды за участие в «Пусть говорят». Известные люди то и дело рассказывают о том, что участвуют в телепрограммах не бескорыстно. Об этом заявляли и певец Данко, и актер Алексей Панин, и многие другие. Мария Шукшина рассказала, что за визит на программу Андрея Малахова «Прямой эфир» ей предложили 15 миллионов рублей!

Но вопрос правда ли звездам платят сопоставимые с названными деньги Борисов ответил:

- Мне кажется, некоторые люди, когда выбрасывают такие цифры в публичное пространство, выдают желаемое за действительное. Им очень хочется, чтобы так было.

При этом Борисов не стал отрицать, что многие герои имеют материальную заинтересованность в том, чтобы придти на шоу.

- В конкурентной борьбе случается разное, - согласился ведущий «Пусть говорят». - Если история суперважная, нужно как-то мотивировать участникам их присутствие в кадре. Как минимум, отплатить проезд, проживание и покрыть какие-то, возможно, другие расходы, издержки. Но говорить о том, что существует индустрия, где платят десятки миллионов героям, как это сейчас пытаются преподать… Это реальность, в которой очень хотели бы жить наши герои. Может, в этой реальности хотели бы жить и мы. Но мы живём в другой.

На вопрос что же заставляет звезд откровенно рассказывать самые сокровенные тайны, Дмитрий Борисов высказал такую версию:

- Многим нужно быть услышанными, это самая важная мотивация. В жизни происходит всякое. Иногда единственный способ защиты - это публичность и общественное обсуждение. Это они и получают, приходя к нам. И на огромную зрительскую аудиторию могут высказать своё мнение и свою версию событий. Часто бывает, что пока одна сторона молчит, другая катком прокатывается по противникам. К нам приходят потому, что знают, что мы своих героев услышим и сделаем всё от нас зависящее, чтобы история была преподнесена объективно.

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