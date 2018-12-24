2018-12-24T23:16:25+03:00
Звезды

Кевина Спейси вызвали в суд в связи с обвинениями в домогательствах

Актер обязан явиться на слушание, назначенное на 7 января 2019 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Кевин СпейсиКевин СпейсиФото: REUTERS
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Американского актера Кевина Спейси вызвали повесткой в суд по обвинению в домогательствах и оскорблении действием. Он должен будет явиться на слушание, которое состоится в городе Нантакет округа Кейп энд Айлендс штата Массачусетс 7 января 2019 года.

Как сообщает газета The Boston Globe, речь идет о заявлении бывшей ведущей бостонского телевидения Хизер Юнру, которая обвинила Спейси в том, что он в баре Нантакета в июле 2016 года напоил алкоголем её 18-летнего сына, а потом совершил над ним развратные действия.

Досудебное слушание иска состоялось 20 декабря. В материалах следствия Кевин Спейси фигурирует как Фаулер (его настоящая фамилия).

Напомним, Юнру сделала свое заявление в 2017 году на пресс-конференции, тогда же актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах тридцатилетней давности. После этого вокруг звезды “Карточного домика” разгорелся скандал и его уволили из проекта.

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