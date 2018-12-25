Варфоломей продал Порошенко “автокефалию” за конфеты
Константинопольский патриарх Варфоломей взял за "автокефалию" для украинской церкви с президента Украины Петра Порошенко не деньги, а конфеты и шоколад. Об этом священнослужитель рассказал детям, которые пришли колядовать в Фанар.
"Хотя русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, я взял не деньги, а много конфет и шоколада с фабрики Порошенко", - сказал Варфоломей.
По его словам, от “щедрого дара” президента Украины у него осталось только два пакета сладостей. Их он продемонстрировал калдующим, передает РИА Новости.
"С фабрики Порошенко мне прислали много таких пакетов, я их раздал, остались два последних. Я их открою и буду бросать, а кто поймает – герой", - заявил патриарх.
По традиции в Сочельник в резиденцию патриарха в Фанаре приходят колядовать дети из греческих школ Стамбул. Их сопровождают родители и учителя.
Как рассказывал сайт kp.ru, в Киеве 15 декабря по инициативе Порошенко и Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церквей Украины и два епископа канонической УПЦ. В итоге на нем был избран глава новой "автокефальной церкви" Епифаний Думенко.
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