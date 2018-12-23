«Поговорили с марионеткой»: Пранкеры развели главу новой украинской «церкви»

Не успел 39-летний раскольник Епифаний Думенко освоиться в роли предстоятеля новой «церкви» Украины, как в воскресенье ему позвонили пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) под видом председателя комитета Европарламента по международным делам Дэвида Макалистера. Тот общался с "Дэвидом" целых 53 минуты, но, видимо, почуял что-то неладное и следом решил сыграть на опережение.

"Во время разговора у митрополита Епифания появилось ощущение, что это провокация, поэтому он завершил ее", - объявил в Фейсбуке в тот же день пресс-секретарь раскольнической структуры Евстратий Зоря.

"КП" публикует наиболее интересные фрагменты переданного пранкерами разговора.

"ПРЕЗИДЕНТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО"

Пранкеры:

- Порошенко был членом вашего собора и сыграл большую роль в объединении. Надеюсь, вы будете оказывать поддержку президенту на грядущих выборах.

Епифаний:

- Конечно, мы видим на этом посту только Порошенко, который должен продолжать этот процесс, который сейчас происходит в Украине. И если придет пророссийский политик, то это будет вообще большой проблемой для будущего Украины.

Митрополит Епифаний.Фото: REUTERS

"ПОДДЕРЖКА АМЕРИКИ ОЧЕНЬ ОЩУТИМА"

Пранкеры:

- Вам звонил госсекретарь США Помпео. Он вас поддерживает, как и я?

Епифаний:

- Да, очень ощутимая поддержка Америки в этом вопросе, думаю, в будущем мы будем с ними и дальше общаться и делать все для того, чтобы украинская церковь имела поддержку.

В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ЛГБТ

Пранкеры:

- Не все украинцы, к сожалению, разделяют западную политику толерантности, но без этого невозможно стать членом европейской семьи. Церковь обычно выступает с консервативной позиции. У вас есть возможность возглавить движение, которое сделает Украину частью Европы.

Епифаний:

- Я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтобы не было этого консерватизма, чтобы мы отходили от русской традиции, чтобы церковь была открытой, духовным поводырем. Мы движемся в сторону Европы и должны отходить от русской консервативной традиции. Русское православие как бы далекое от людей. Мы должны быть с людьми.

Пранкеры:

- Если бы новая церковь смягчила свою позицию в отношении геев Украины и приняла либеральные ценности, это стало бы отличным стимулом для принятия вас в европейскую семью. Мы говорили с Помпео и он согласен с нами.

- Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать в начале нашего пути. Вы знаете, как украинское общество воспринимает этот вопрос. Сейчас нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало. Но это долгий путь и мы будем работать над этим. Конечно, мы будем общаться и искать ответы на сложные вопросы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Поговорили с марионеткой"

- В пресс-релизе раскольники наврали про день звонка и про то, что нас сразу раскусили. Епифаний спокойно общался 53 минуты. Звонили мы от лица главы комитета Европарламента по международным делам, поскольку Европа раскольников еще не поздравляла, - рассказал "КП" Вован. - Спросили в том числе про возможность захвата Киево-Печерской лавры - он ответил, что выступает за мирное разрешение вопроса, поскольку агрессия может сыграть в этом случае против них. Впечатление такое, что Епифаний - марионетка и ничего не решает. Плохо строит фразы, сразу признался нашему переводчику, что плохо говорит по-русски - учил его в школе, а так общается исключительно на мове.

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