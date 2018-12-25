Набиуллина заверила, что переводы с карты на карту в России блокировать не будут

СЕГОДНЯ 06:22 2018-12-25T06:24:40+03:00

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В России не собираются блокировать переводы средств с карты на карту, поскольку это удобные технологии, которые используются во всем мире. Об этом рассказала в интервью "Комсомольской правде" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы только приветствуем переводы с карты на карту...Мы у себя даже создаем систему быстрых платежей. Когда гражданин сможет по номеру телефона перевести деньги, и не важно, в каком банке у него оформлена карта", - сказала она.

При этом глава Центробанка отметила, что иногда банки уточняют у клиентов, что за операцию они проводят. просят дополнительные подтверждения. Это делается для минимизации возможности мошенничества по картам с помощью таких операций.

"Банк должен минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются деньги украсть. И у него есть своя система, каким образом он их распознает и когда нужно спросить клиента, действительно ли это он совершает операцию, а не мошенники получили доступ к его счету", - пояснила Набиуллина.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал 5 декабря, что Сбербанк ввел ограничения на переводы денег на банковские пластиковые карты по номерам телефонов. Отныне переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно - по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать только по номеру карты.