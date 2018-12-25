2018-12-25T07:49:42+03:00
Политика

Украинский генерал признал, что Европа и США устали от проблем Киева

Власти незалежной продолжают создавать трудности своим покровителям и этим лишь раздражают их
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генерал армии Александр КузьмукГенерал армии Александр КузьмукФото: Скриншот с видео
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Бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук заявил, что его страна продолжает создавать проблемы для Европы и Соединенных Штатов, а потому в скором времени может совсем лишиться их поддержки.

"Непросто дать откровенную оценку. Она не позитивная. Мы становимся раздражителем для Европы и Америки. Мы создаём им трудности. Мы это ощущаем", — сказал Кузьмук в эфире телканала "112 Украина".

По его мнению, уже сейчас западные партнеры открыто демонстрируют усталость от украинских проблем, а не просто намекают на это. "Самое страшное" в том, что в будущем политическая поддержка со стороны европейцев и американцев может окончательно иссякнуть.

Стоит отметить, что аналогичная позиция уже высказывалась в Киеве этим летом. Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич говорил о том, что никто на Западе не понимает, почему украинский парламент не может выполнить минские соглашения и реализовать ряд законов. По мнению нардепа, именно это раздражает Европу, передает сайт kp.ru.

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