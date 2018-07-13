2018-07-13T07:15:56+03:00
Политика

В Раде признали, что украинский вопрос уже раздражает Европу

Западные страны не понимают, почему парламент незалежной не может выполнить минские соглашения и реализовать ряд законов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина все реже обсуждается на международной аренеУкраина все реже обсуждается на международной аренеФото: Александр КОЦ
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Ситуация вокруг Украины уже раздражает многих европейских политиков. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Он рассказал, что недавно был на саммите Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, и именно такой позиции придерживались многие ее участники.

"Никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, ни конгресс США, ни Госдума, это можем сделать только мы. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент", - сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что уже через три дня в Финляндии состоится встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которой ситуация на Украине наверняка будет затронута. По словам Шуфрича, "хорошо", что данный вопрос стоит хотя бы на повестке этих переговоров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне лидер незалежной Петр Порошенко отказался поддерживать любые общеевропейские проекты, в которых участвует российская сторона. Между тем, западные страны сотрудничают с РФ все более активно. Об это свидетельствует, в частности, реализация проекта "Северный поток-2".

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