В Раде признали, что украинский вопрос уже раздражает Европу
Ситуация вокруг Украины уже раздражает многих европейских политиков. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
Он рассказал, что недавно был на саммите Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, и именно такой позиции придерживались многие ее участники.
"Никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы. Это не может сделать ни бундестаг, ни конгресс США, ни Госдума, это можем сделать только мы. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент", - сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина".
Он напомнил, что уже через три дня в Финляндии состоится встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, в ходе которой ситуация на Украине наверняка будет затронута. По словам Шуфрича, "хорошо", что данный вопрос стоит хотя бы на повестке этих переговоров.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне лидер незалежной Петр Порошенко отказался поддерживать любые общеевропейские проекты, в которых участвует российская сторона. Между тем, западные страны сотрудничают с РФ все более активно. Об это свидетельствует, в частности, реализация проекта "Северный поток-2".
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