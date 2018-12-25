Депутат Рады устроил драку с доктором наук в прямом эфире

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-25T08:14:22+03:00

Игорь Мосийчук назвал своего оппонента "российским пропагандистом" и набросился на него с тростью [видео]

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Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук ввязался в очередную драку во время прямого эфира. В этот раз потасовка произошла на программе "Эпицентр украинской политики" на телеканале NewsOne.

Конфликт начался с того, что Мосийчук назвал своего оппонента, доктора политических наук Александра Семченко "российским пропагандистом". В ответ на такие обвинения мужчина отозвался о депутате как о душевнобольном человеке, которым "должны заняться психиатры", а также выразил недоумение касательно его нахождения в Верховной Раде.

Драка Мосийчук - Семченко.Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подрался с политологом Александром Семченко в эфире телеканала NewsOne

После этого Мосийчук и набросился на политолога с требованием покинуть студию, однако Семченко удалось уложить оппонента на лопатки. Мужчина быстро разняли, однако конфликт на этом не закончился. Депутат начал говорить о неком компромате на доктора наук, и тогда ведущий попросил Семченко покинуть эфир. Мужчина согласился, но перед тем как уйти, еще что-то сказал в сторону Мосийчука.

На кадрах видно, как депутат резко подскочил со своего места, догнал оппонента и ударил его тростью прямо по спине.

Стоит отметить, что Мосийчук постоянно ввязывается в скандалы. Сайт kp.ru писал, что в ноябре прошлого года он пытался избить костылем грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили, а в июне 2018-го в прямом эфире выяснял со своим коллегой Нестором Шуфричем, кто же из них двоих виноват в "сдаче Крыма".