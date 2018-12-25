2018-12-25T08:34:09+03:00
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Возвращение в Простоквашино-2018: в 10 серии герои создают новогоднее настроение

Премьера 10 серии мультфильма Возвращение в Простоквашино-2018 состоялась 25 декабря [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сети опубликована новогодняя серия «Простоквашино»В Сети опубликована новогодняя серия «Простоквашино»Фото: скриншот с видео
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В преддверии Нового года "Союзмультфильм" выпустил 10 серию "Возвращения в Простоквашино-2018". Новый эпизод был опубликован на Youtube-канале студии во вторник, 25 декабря, и приурочен специально к приближающимся праздникам.

В этой серии герои готовятся к Новому году, но сталкиваются с большой проблемой - отсутствие снега. Младшая сестра Дяди Федора Вера Павловна начинает грустить, но ей на помощь приходят друзья. На протяжении эпизода они предпринимают все возможное для создания праздничного настроения и уютной атмосферы.

Новое ПРОСТОКВАШИНО 2018 Новогодняя 10 серия Как бы не было зимы Союзмультфильм 2018.Новогодняя серия Простоквашино 2018.

Приятной неожиданностью и подарком для зрителей стала песня, которая звучит в конце мультфильма. Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова специально для новогоднего эпизода исполнили знаменитую "Кабы не было зимы", которая приходится по душе как детям, так и взрослым.

Сайт kp.ru писал о том, что предыдущая 9 серия "Возвращения в Простоквашино-2019" была посвящена семейным отношениям и называлась "Мама и Тама".

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