Верховный суд: обнародование переписки или телефонных разговоров россиян по прямому умыслу является преступлением

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-25T11:50:48+03:00

ВС РФ пояснил, что обнародование переписки или телефонных разговоров граждан по прямому умыслу является преступлением Фото: "КП" Архив

Ответственность предполагается даже в том случае, если в сообщениях не было информации о личной или семейной тайне человека

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В Верховном суде РФ объяснили, что обнародование переписки или телефонных разговоров граждан по прямому умыслу является преступлением.

"По статье 138 УК РФ подлежат квалификации незаконные действия, нарушающие тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений конкретных лиц или неопределенного круга лиц, если они совершены с прямым умыслом", - говорится в постановлении пленума ВС РФ.

Гражданин несет ответственность даже в том случае, если в сообщениях не было информации о личной или семейной тайне человека.

Россиянам грозит осуждение в том случае, если они попытаются добыть сведения "путем личного наблюдения, прослушивания, опроса других лиц, в том числе с фиксированием информации аудио-, видео-, фотосредствами, копирования документированных сведений, а также путем похищения или иного их приобретения".

Запрещено разглашать чужую информацию "одному или нескольким лицам в устной, письменной или иной форме и любым способом (в частности, путем передачи материалов или размещения информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря Верховный суд РФ разработал законопроект об уголовном проступке.