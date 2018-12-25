Россия приступила к подводным испытаниям беспилотника «Посейдон»

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-25T12:16:49+03:00

Название «Посейдон» для новейшего оружия выбирали сами россияне путем голосования. Фото: Минобороны РФ

О разработке именно этого аппарата президент РФ Владимир Путин упомянал в послании Федеральному собранию

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В России стартовали подводные испытания стратегического беспилотного аппарата "Посейдон", который способен нести ядерные боезаряды. Такую информацию предоставил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в качестве носителя беспилотника используется атомная подводная лодка Военно-морского флота. В целом же, работы по аппарату являются частью государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

"В морской акватории, защищенной от средств разведки вероятного противника, ведется подводная отработка ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Отмечается, что реактор уже установлен в корпус действующего аппарата, однако тесты проводятся пока в рамках простых опытно-конструкторских работ. До 2027 года "Посейдон" должен быть передан ВМФ в постоянное пользование.

Сайт kp.ru сообщал о том, что уникальные возможности беспилотника позволят российскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами на любых направлениях, а также поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности.