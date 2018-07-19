Минобороны начало первые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон"

СЕГОДНЯ 10:35 2018-07-19T10:56:04+03:00

В Минобороны рассказали о способности системы «Посейдон» поражать авианосцы противника Фото: Минобороны РФ

В российском оборонном ведомстве рассказали о способности многоцелевой системы поражать авианосцы противника [видео]

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Об уникальных возможностях новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса, океанской многоцелевой беспилотной системы «Посейдон» рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве особо отметили факт эффективного противодействия «Посейдона» различным авианосцам противника. А также способность подводного беспилотника поражать береговые объекты на межконтинентальной дальности.

Посейдон.

«Уникальные возможности аппарата позволят Военно-морскому флоту бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности», — отметили в Минобороны.

Особо в Министерстве обороны России отметили, что главным преимуществом «Посейдона» является практически 100%-ая неуязвимость многоцелевой системы от любых средств противодействия потенциального противника, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Напомним, название «Посейдон» для новейшего оружия РФ выбирали сами россияне путем голосования на сайте Минобороны РФ.

Новейшее русское оружиеФото: Наиль ВАЛИУЛИН

КСТАТИ

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Общая особенность новых видов вооружения (кроме подводного беспилотника) – преодоление позиционных районов ПРО с широкими возможностями маневрирования по курсу и высоте. Все видео, показанные Путиным - комбинация реальных съемок боевой техники и инфографики (подробности)