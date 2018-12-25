Силуанов: не все пункты союзного договора РФ и Белоруссии выполняются

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-25T12:41:35+03:00

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Отдельные пункты союзного договора России и Белоруссии все еще не выполняются. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, речь идет, прежде всего, о периодических нарушениях таможенного режима между странами.

Так, на территорию России попадают многие санкционные и подакцизные товары. Кроме того, как сообщает глава ведомства, белорусская сторона не до конца выполняет свои обязательства по созданию единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики. Об этом свидетельствует, в частности, отсутствие единой валюты двух стран.

"Все это элементы нашего союзного договора от 1999 года, там все это прописано, но не выполняется", - цитирует ТАСС министра.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее об этом же говорил сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул, что, несмотря на ряд проблем, Москва остается ключевым партнером Минска и братским государством.