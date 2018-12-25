Число жертв цунами в Индонезии продолжает расти: погибли 429 человек

СЕГОДНЯ 12:59 2018-12-25T12:59:58+03:00

Также известно о 1,4 тысячи пострадавших и 154 пропавших без вести

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Число жертв мощного цунами, обрушившегося на Индонезию в минувшую субботу, увеличилось до 429 человек. Такие цифры озвучил представитель национального Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Согласно его данным, самый высокий уровень смертности от цунами был зафиксирован в округе Пандегланг - 290 человек. В настоящий момент в регионе действует чрезвычайное положение. Также известно о 1485 пострадавших и 154 пропавших без вести. Еще более 16 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасного укрытия.

Власти считают, что число жертв стихийного бедствия продолжит расти, поскольку члены поисково-спасательных групп продолжают находить тела в море. Им на помощь пришли катера военно-морских сил Индонезии.

Ущерб, причиненный огромной волной, пока неизвестен, однако, согласно данным Jakarta Post, цунами уничтожило и серьезно повредило 883 жилых дома, 73 отеля, 60 магазинов и киосков, 434 катера и 41 автомобиль.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия уже предложила помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, чтобы трагическая ситуация больше не повторилась.