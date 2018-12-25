2018-12-25T12:59:58+03:00
Происшествия

Число жертв цунами в Индонезии продолжает расти: погибли 429 человек

Также известно о 1,4 тысячи пострадавших и 154 пропавших без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Огромная волна разрушила почти 900 жилых домовОгромная волна разрушила почти 900 жилых домовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Число жертв мощного цунами, обрушившегося на Индонезию в минувшую субботу, увеличилось до 429 человек. Такие цифры озвучил представитель национального Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Согласно его данным, самый высокий уровень смертности от цунами был зафиксирован в округе Пандегланг - 290 человек. В настоящий момент в регионе действует чрезвычайное положение. Также известно о 1485 пострадавших и 154 пропавших без вести. Еще более 16 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в поисках безопасного укрытия.

Власти считают, что число жертв стихийного бедствия продолжит расти, поскольку члены поисково-спасательных групп продолжают находить тела в море. Им на помощь пришли катера военно-морских сил Индонезии.

Ущерб, причиненный огромной волной, пока неизвестен, однако, согласно данным Jakarta Post, цунами уничтожило и серьезно повредило 883 жилых дома, 73 отеля, 60 магазинов и киосков, 434 катера и 41 автомобиль.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия уже предложила помочь Индонезии в создании системы предупреждения о стихийных бедствиях, чтобы трагическая ситуация больше не повторилась.

Цунами смыло людей в Индонезии.Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, спровоцировало огромную волну, унесшую жизни нескольких сотен человек

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Анкара завершила подготовку к военной операции на востоке от Евфрата в Сирии
Компания Hyundai отзывает новые кроссоверы Santa Fe
Дональд Трамп раздумывает об отставке министра финансов Стивена Мнучина
Силуанов: не все пункты союзного договора РФ и Белоруссии выполняются
Шойгу: более 45 тысяч военных получили служебное или постоянное жилье в 2018 году
В Союзе биатлонистов России прокомментировали завершение карьеры Антона Шипулина
Трамп украл Рождество: Президент США рассказал семилетнему мальчику, что Санта-Клауса не существует
УПЦ намерена оспаривать закон о ее переименовании в Конституционном суде
Эксперт прокомментировал возможный отказ Украины от транзита российского газа
В Триполи неизвестные атаковали здание МИД Ливии, погиб один человек
Россия приступила к подводным испытаниям беспилотника «Посейдон»
Белоруссия видит угрозу в размещении военной базы США в Польше