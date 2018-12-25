2018-12-25T14:44:27+03:00
Здоровье

ВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человек

Такой вывод сделали специалисты всемирной организации здравоохранения
Ася РОМАНЧУК
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ВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человекВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Онкология в ближайшее десятилетие унесет жизни 13,5 миллионов человек, к такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения.

Статистика заболевания будет расти год от года. К 2030 году бороться с раком будут 21 миллион человек, большинство из них не сможет победить болезнь.

Для сравнения, в 2015 году от рака скончались 8,2 миллионов человек, всего было зарегистрировано 14 миллионов больных.

Глава Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди отмечает, что только от рака легких умирают 1,5 миллиона человек. Слова ученого приводит РИА "Новости".

Рак печени и толстой кишки уносит по одному миллиону жителей планеты. Проблемы молочной железы стоят жизнь 500 тысячам человек, преимущественно это женщины, сообщает сайт argumenti.ru.

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