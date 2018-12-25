Опубликован список лиц и компаний из Украины, которые попали под российские санкции
Правительство России представило документ о специальных экономических мерах
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Россия ввела санкции против 75 оборонных и энергетических предприятий Украины. Под ограничения также попали 567 физических лиц. Обновленный перечень опубликован на официальном сайте кабмина.
Известно, что ранее документе были указаны 68 компаний, теперь в нем числятся 75 предприятий. Физических лиц было около 300. Теперь их число составляет больше 500.
Отмечается, что в санкционный список вошли концерн «Укроборонпром», военное предприятие «Укрспецэкспорт», а также «Центрэнерго», «Государственный экспортно-импортный банк Украины».