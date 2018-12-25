Путин позвал на прогулку по Москве тяжелобольного мальчика из Башкирии

СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-25T18:48:37+03:00

Президент России позвонил маме 15-летнего Арслана Каипкулова и предложить экскурсию по новогодней столице [видео]

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Российский лидер Владимир Путин позвонил 15-летнему школьнику Арслану Каипкулову из башкирского города Сибай, которому он помог исполнить мечту про борт №1 — Ил-96-300.

Во вторник, 25 декабря для ребенка организовали экскурсию по самолету президента. Владимир Путин поинтересовался, понравилось ли мальчику воздушное судно. Арслан Каипкулов рассказал, что снимал свои впечатления на подаренную камеру.

«Спасибо за возможность побывать на вашем самолете», - сказал подросток президенту.

Затем Владимир Путин решил поговорить с мамой Арслана Венерой. Женщина поблагодарила его за исполнение мечты сына. Также она рассказала, что связала главе государства шарфик в качестве подарка к Новому году.

Российски лидер предложил по телефону прогуляться вместе с сыном по новогодней Москве. «Если вы не против, было бы интересно и вам, и ему», - приводит ТАСС слова лидера. Он пожелал семье хорошего Нового года.

Напомним, что 5 декабря президент России во время посещения форума «Доброволец» пообещал исполнить мечты пяти тяжелобольных детей.