В армии Израиля заявили о «запущенной из Сирии ракете»

СЕГОДНЯ 01:10 2018-12-26T01:10:24+03:00

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Армия обороны Израиля объявила о том, что в минувший вторник, 25 декабря, была вынуждена задействовать систему противовоздушной обороны (ПВО). Поводом для этого, как утверждают военные еврейского государства, стала «запущенная из Сирии зенитная ракета».

«Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты», - говорится в официальном Twitter израильской армии. Также там отмечается, что информации об ущербе или пострадавших в результате случившегося не поступало.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, чуть ранее стало известно, что сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в западной части Дамаска. Причем, по данным местных СМИ, ракетные удары были нанесены израильскими военно-воздушными силами (ВВС). Кстати, стоит отметить, что сирийские военные неоднократно использовали ПВО для отражения различных атак.