Сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в небе над Дамаском

СЕГОДНЯ 23:41 2018-12-25T23:41:50+03:00

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Во вторник, 25 декабря, появилась информация об отражении системой противовоздушной обороны (ПВО) Сирии очередной атаки.

Как стало известно, средства ПВО арабской республики сбили несколько ракет в небе над западным районом Дамаска, сообщает местный телеканал Ikhbariya. При этом, по некоторым данным, в сирийской столице прогремело несколько взрывов, однако данная информация пока не подтверждена.

Стоит отметить, что сирийские военные неоднократно использовали ПВО для отражения различных атак. Как ранее писал сайт kp.ru, последний раз их применяли для того, чтобы сбить израильские ракеты в конце ноября. Кстати, тогда же появились сообщения о том, что военнослужащим арабской республики удалось сбить самолет еврейского государства, между тем эта информация так и не подтвердилась: ее опровергли и в самой сирийской армии.