2018-12-26T02:18:11+03:00
Политика

Минздрав РФ планирует вывести табак из легального оборота после 2050 года

Ведомство разработало новый проект антитабачной политики
Дарья ИВАШКИНА
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Минздрав РФ планирует вывести табак из легального оборота после 2050 годаМинздрав РФ планирует вывести табак из легального оборота после 2050 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Министерство здравоохранения РФ разработало новый проект антитабачной политики, согласно которому в ближайшие 30 лет уровень потребления табака в нашей стране планируется снизить до 5%, а после 2050 года - поэтапно вывести всю табачную продукцию из легального оборота, другими словами, запретить продажу сигарет. Таким образом в ведомстве надеются максимально снизить заболеваемость и смертность от связанных с курением болезней.

«Целью новой концепции является существенное снижение распространенности потребления табака среди населения к 2050 году и последующее рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной продукции из оборота», - говорится в документе, текст которого оказался в распоряжении ТАСС.

Также там отмечается, что привести к этой цели может только «последовательная реализация мер, которые уже выполняются в рамках антитабачной политики, с их последующим расширением».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце ноябре был опубликован список самых курящих городов России. В первую тройку антирейтинга вошли Москва, Брянск и Краснодар.

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