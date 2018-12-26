Московских автомобилистов просят пересесть на городской транспорт

СЕГОДНЯ 04:09 2018-12-26T04:09:07+03:00

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о том, что 26 декабря в мегаполисе ожидаются десятибалльные пробки, и призвал жителей столицы по возможности отказаться от пользования личным автомобилем и пересесть на общественный транспорт.

По данным специалистов, среда станет пиковым днем предновогодних пробок, однако тяжелая ситуация на дорогах будет наблюдаться вплоть до 28 декабря. «Завтра (26 декабря) будет самый сложный день. Снегопад, перекрытия в центре из-за (проведения Общероссийской новогодней) елки, много людей на машинах, спешащих купить подарки и всех поздравить. Пользуйтесь городским транспортом», - говорится в официальном Twitter ЦОДД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, заторы на дорогах из-за подготовки к новогодним праздникам начались в Москве еще 17 декабря. Тогда в Центре организации дорожного движения отмечали, что перед Новым годом число автомобилей в столице вырастет на 3-5% относительно среднемесячных значений.