Выплата январских пенсий начнется с 28 декабря

СЕГОДНЯ 07:09 2018-12-26T07:22:22+03:00

Доставка же пособий "Почтой России" стартует чуть позже - 3 января 2019 года

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Пенсионный фонд России начнет перечислять январские пенсии в банковские организации уже с 28 декабря. Такое заявление сделали в пресс-службе ПФР.

В фонде также уточнили, что в случае с доставкой выплат через "Почту России" процесс начнет осуществляться с 3 января 2019 года. Сроки во многом будут зависеть от графика, установленного в конкретном регионе.

"Тем, кто получает пенсию в начале года через кредитные организации, средства будут доставлены уже с 28-29 декабря. Доставка пенсий "Почтой России" будет осуществляться с учетом графика работы отделений начиная с 3 января", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

В организации при этом напомнили, что в первом месяце 2019 года пенсия будет проиндексирована на 7,05% и в среднем составит около 1 тысячи рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что такое увеличение выплат будет происходить ежемесячно и к концу года составит порядка 12 тысяч рублей.