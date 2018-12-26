2018-12-26T07:22:22+03:00
Общество

Выплата январских пенсий начнется с 28 декабря

Доставка же пособий "Почтой России" стартует чуть позже - 3 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Доставка пенсий через кредитные организации начнется с 28-29 декабряДоставка пенсий через кредитные организации начнется с 28-29 декабряФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Пенсионный фонд России начнет перечислять январские пенсии в банковские организации уже с 28 декабря. Такое заявление сделали в пресс-службе ПФР.

В фонде также уточнили, что в случае с доставкой выплат через "Почту России" процесс начнет осуществляться с 3 января 2019 года. Сроки во многом будут зависеть от графика, установленного в конкретном регионе.

"Тем, кто получает пенсию в начале года через кредитные организации, средства будут доставлены уже с 28-29 декабря. Доставка пенсий "Почтой России" будет осуществляться с учетом графика работы отделений начиная с 3 января", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

В организации при этом напомнили, что в первом месяце 2019 года пенсия будет проиндексирована на 7,05% и в среднем составит около 1 тысячи рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что такое увеличение выплат будет происходить ежемесячно и к концу года составит порядка 12 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Северная и Южная Кореи начали соединять железные и автомобильные дороги
Погода в Москве на 26 декабря 2018 года будет снежной и морозной
Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России
Трамп разочарован главой Минфина США из-за падения биржевых индексов
Япония официально объявила о выходе из Международной комиссии по промыслу китов
В Таиланде полиция по телефону вывела из леса заблудившихся российских туристов
Путин подписал закон об обязательной доле в наследстве для предпенсионеров
Британия изучит способы защиты христиан от преследований по всему миру
В США продлили срок вынесения россиянину Никулину психиатрического заключения
Московских автомобилистов просят пересесть на городской транспорт
ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на МИД Ливии в Триполи
Макрон выступил с обращением к французским военнослужащим
Пушков оценил итоги отражения сирийскими ПВО ракетной атаки под Дамаском
Главком ВМФ предупредил о наращивании у границ РФ стратегического высокоточного оружия США
Коалиция США заявила о продолжении операции против ИГ* в Сирии
Минздрав РФ планирует вывести табак из легального оборота после 2050 года
Трое сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России
В армии Израиля заявили о «запущенной из Сирии ракете»
В бундестаге опровергли опасность «Северного потока - 2» для Европы
Россия начала подводные испытания беспилотника «Посейдон»
Сирийские ПВО перехватили нескольких ракет в небе над Дамаском
Путин поддержал идею введения базы данных для въезжающих в Россию мигрантов
Косачев предложил Путину создать «список Браудера»
В Германии при столкновении конных повозок пострадали 20 человек
Путин и Лукашенко еще раз встретятся до конца года
Трамп рассказал, когда возобновится работа правительства США
Спикер Госдумы на встрече с Путиным предложил оценить Конституцию страны на соответствие реалиям