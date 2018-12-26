В США легкомоторный самолет упал на жилые дома

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-26T08:26:36+03:00

На данный момент известно об одном погибшем в результате авиакатастрофы

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В минувший вторник, 25 декабря, в американском городе Су-Фолс штата Южная Дакота потерпел крушение легкомоторный самолёт. Летательный аппарат упал прямо на жилые дома, повредив четыре из них. Два строения были серьезно разрушены.

Тем же вечером местные власти связались с организацией "Красный крест" по поводу возможного укрытия для семей, оставшихся без жилья.

Что касается жертв крушения, то на данный момент известно лишь об одном погибшем. Им является человек, в момент аварии находившийся на борту самолета.

На месте крушения продолжают работать правоохранители. Считается, что жертв авиакатастрофы может быть больше, поскольку осмотр места все еще идет. Обстоятельства случившегося выясняются. По данным CNN, расследованием данного дела займется команда Национального Совета по безопасности на транспорте.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале декабря небольшой самолет упал также на здание центра терапии для детей с аутизмом в американском штате Флорида. В результате инцидента погибли лишь пилоты воздушного судна.