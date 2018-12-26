Ученые нашли опасный вулкан под вечной мерзлотой в Антарктиде

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-26T09:03:26+03:00

Он превосходит даже известную Йеллоустоунскую кальдеру в США

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Исследования, проведенные учеными из Эдинбурга в Антарктиде, позволили сделать новое открытие. Под вечной мерзлотой скрывается опаснейший вулкан, который в разы превосходит известную Йеллоустоунскую кальдеру в США.

О существовании опасного объекта догадывались давно, но подтверждения были поучены только сейчас, благодаря использованию наземной техники и авиационных радаров. Об этом сообщает издание PlanetToday.

Вулкан залегает в нескольких километрах под уровнем вечной мерзлоты, но это не говорит о его покое. Находка шотландских ученых на самом южном континенте планеты несет гораздо более серьезную угрозу для Земли, чем супервулкан в Северной Америке.

Если данный вулкан проснется, то он уничтожит часть населения планеты, с лица земли могут быть стерты целые государства, а климат претерпит сильные изменения, сообщает Пятый канал.

Ранее на Сицилии проснулся вулкан Этна. Уже парализована работа местного аэропорта.