2018-12-26T11:19:46+03:00
Общество

Первый клонированный котенок появится на свет в Китае весной 2019 года

При клонировании котенка будут использованы те же технологии, что и при клонировании овечки Долли в 1996 году
Александр ДЖУМАЕВ
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При создании котенка будут использоваться технологии, примененные при клонировании овечки Долли в 1996 годуПри создании котенка будут использоваться технологии, примененные при клонировании овечки Долли в 1996 годуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Китайская компания Sinogene планирует произвести на свет первого в стране клонированного котенка. Целью эксперимента является отработка технологии массового воспроизведения кошек в искусственных условиях.

Как сообщает издание Global Times, при создании котенка будут использоваться технологии, примененные при клонировании овечки Долли в 1996 году. "Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР", - приводит издание слова заместителя руководителя проекта Чжао Цзяньпина. По его словам, хотя клонированные котята и не являются абсолютным аналогом млекопитающих, рожденных естественным образом, они будут пользоваться не меньшей популярностью у любителей кошек.

Цзяньпин отметил, что внешне клонированный котенок будет точной копией животного, генетический материал которого был использован для создания клона. Помимо котят Sinogene занимается клонированием щенков: стоимость одного подобного животного составляет примерно 55 тысяч долларов США.

По словам Чжао Цзяньпина, у компании в настоящий момент есть порядка 20 клиентов, а на создание одного клонированного животного уходит от 6 до 10 месяцев. Заместитель руководителя проекта также отметил, что собака является трудным животным для клонирования, поскольку яйцеклетки собаки крайне чувствительны к изменениям внешней среды.

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