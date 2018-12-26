Первый клонированный котенок появится на свет в Китае весной 2019 года
Китайская компания Sinogene планирует произвести на свет первого в стране клонированного котенка. Целью эксперимента является отработка технологии массового воспроизведения кошек в искусственных условиях.
Как сообщает издание Global Times, при создании котенка будут использоваться технологии, примененные при клонировании овечки Долли в 1996 году. "Этот проект вряд ли представляет большой интерес в научном плане, но мы видим в нем огромный потенциал для рынка клонирования КНР", - приводит издание слова заместителя руководителя проекта Чжао Цзяньпина. По его словам, хотя клонированные котята и не являются абсолютным аналогом млекопитающих, рожденных естественным образом, они будут пользоваться не меньшей популярностью у любителей кошек.
Цзяньпин отметил, что внешне клонированный котенок будет точной копией животного, генетический материал которого был использован для создания клона. Помимо котят Sinogene занимается клонированием щенков: стоимость одного подобного животного составляет примерно 55 тысяч долларов США.
По словам Чжао Цзяньпина, у компании в настоящий момент есть порядка 20 клиентов, а на создание одного клонированного животного уходит от 6 до 10 месяцев. Заместитель руководителя проекта также отметил, что собака является трудным животным для клонирования, поскольку яйцеклетки собаки крайне чувствительны к изменениям внешней среды.