Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в 2019 году
Президент России Владимир Путин станет главным гостем второго международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине в апреле 2019 года. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов. По его словам, визит главы государства в КНР уже согласован и должен стать главным событием первой половины следующего года.
Всего же участие в форуме примут порядка 40 лидеров стран и правительств. Однако китайская сторона уверяет, что Путин будет иметь особую программу, предусматривающую специальные мероприятия в рамках его визита в республику. Отдельные детали пока находятся на согласовании.
"И мы, и наши китайские коллеги хотели бы, чтобы визит состоялся не только в Пекин. Но это зависит от рабочего графика как нашего президента, так и наших китайских партнеров", - цитирует ТАСС Денисова.
Сайт kp.ru писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, станет главным гостем Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне 2019 года.