2018-12-26T12:15:26+03:00
Политика

Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в 2019 году

Китайская сторона заверила, что программа президента России на мероприятии будет иметь специальный характер
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин и Си ЦзиньпинВладимир Путин и Си ЦзиньпинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин станет главным гостем второго международного форума "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине в апреле 2019 года. Такое заявление сделал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Андрей Денисов. По его словам, визит главы государства в КНР уже согласован и должен стать главным событием первой половины следующего года.

Всего же участие в форуме примут порядка 40 лидеров стран и правительств. Однако китайская сторона уверяет, что Путин будет иметь особую программу, предусматривающую специальные мероприятия в рамках его визита в республику. Отдельные детали пока находятся на согласовании.

"И мы, и наши китайские коллеги хотели бы, чтобы визит состоялся не только в Пекин. Но это зависит от рабочего графика как нашего президента, так и наших китайских партнеров", - цитирует ТАСС Денисова.

Сайт kp.ru писал о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, станет главным гостем Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне 2019 года.

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