Си Цзиньпин станет главным гостем ПМЭФ в июне 2019 года

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-26T10:00:02+03:00

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин совершит официальный визит в Россию и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который запланирован на июнь 2019 года.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов. Он подчеркнул, что лидер КНР станет главным гостем на ежегодном деловом мероприятии.

Стоит отметить, что к настоящему моменту график двусторонних встреч Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным в будущем году в целом согласован. Так, например, оба политика наверняка будут участвовать в июньском саммите G20 в Японии и встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Кроме того, осенью пройдут саммиты АТЭС в Чили и БРИКС в Бразилии.

"Мы рассчитываем, что так или иначе у нас выстроится график мероприятий - четыре саммита в год, а может даже и больше", - цитирует ТАСС посла.

Сайт kp.ru писал о том, что в этом году Путин и Си Цзиньпин провели довольно много двусторонних встреч. Политики вместе пекли блины, готовили знаменитые китайские баоцзы, выпивали и даже отмечали день рождения президента России.