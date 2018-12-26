Американский астронавт Фрэнк Борман назвал планы Илона Маска «чушью»

СЕГОДНЯ 15:49 2018-12-26T15:49:16+03:00

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Не так давно известный инженер, миллиардер Илон Маск обмолвился, что прорабатывает идею регулярных частных миссий на Марс. И если для кого-то это нереальные идеи, то видя автомобиль Tesla, выпущенный компанией Маска, можно предположить, что полеты на Красную планету тоже будут реализованы.

У американских астронавтов на этот счет иные соображения. Все заявления Маска они считают несерьезными. Командир экипажа «Аполлона-8» Фрэнк Борман вовсе назвал идеи бизнесмена «чушью».

Оценил Борман и заявление главы компании SpaceX о колонизации Красной планеты. По его словам, все разговоры о колониях на Марсе — «чепуха», сообщает Пятый канал.

Не дай бог сейчас Роскосмосу втянуться в новую космическую гонку – теперь с Илоном Маском. Не дай бог повестись на подзуживания тех, кого впечатлил красный кабриолет, парящий на фоне голубой нашей планеты – мол, мы же отстали на годы, а-а-а-а, караул!