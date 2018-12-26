Золотов рассказал, где учится его внук

СЕГОДНЯ 19:33 2018-12-26T19:33:23+03:00

Глава Росгвардии пояснил «Комсомольской правде», кто оплачивает жизнь молодого человека в Англии

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Внук директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова учится в Англии. Об этом генерал рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, уже около 18 лет зять Золотова занимается бизнесом. Сын также является успешным предпринимателем с 13-летним стажем, а его внук на данный момент проходит обучение в Англии, чтобы стать успешным экономистом.

«Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь», - сказал Виктор Золотов.

Внук главы Федеральной службы войск национальной гвардии вернется в Россию через три года. Виктор Золотов надеется, что он станет хорошим экономистом.

Отметим, что полный текст интервью Виктора Золотова можно прочитать на сайте "Комсомольской правды" kp.ru