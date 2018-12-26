Глава Росгвардии Золотов рассказал, как стал генералом армии

СЕГОДНЯ 19:34 2018-12-26T19:34:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал, как получил звание генерала армии. Короткую историю он рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684070" frameborder="0"></iframe> Виктор Золотов: "Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил".Спецкор «Комсомольской правды» задал несколько вопросов генералу армии Виктору ЗолотовуАлександр БОЙКО

Ранее сомнения по поводу воинского звания высказывал оппозиционер Алексей Навальный. Однако Виктор Золотов отметил, что в истории получения чина нет никакого секрета.

«После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим. За моей спиной 350 тысяч штыков – вот и весь ответ», - сказал глава Росгвардии.

Напомним, что воинское звание генерал армии было присвоено Виктору Золотову указом президента России Владимира Путина от 10 ноября 2015 года.

«Я хочу сказать, что горжусь службой под руководством человека, который вновь сделал нашу страну могучей и великой. И я сделаю все для того, чтобы определенные индивидуумы не ввергли ее назад девяностые годы», - добавил также Виктор Золотов.

Полный текст эксклюзивного интервью директора Росгвардии Виктора Золотова можно прочитать на сайте «Комсомольской правды».